Project Q: i playtest del gioco Ubisoft inizieranno presto, secondo un rumor

Dopo i leak che ne avevano preannunciato l'arrivo, Ubisoft ha ufficialmente svelato Project Q lo scorso aprile, precisando che pur trattandosi di un gioco multiplayer dallo stile cartoonesco non sarebbe stato un nuovo Battle Royale in stile Fortnite.

Stando alle fonti entrate in contatto con il leaker Tom Henderson, la casa d'Oltralpe darà presto il via ai playtest di Project Q, di cui Ubisoft aveva già dato cenno nel corso degli scorsi mesi. Come rivelato da Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, si terranno tre fasi di test in totale: la prima a fine gennaio, la seconda ad aprile e la terza a giugno. Ognuno dei playest consentirà di provare il gioco per crica una settimana.

Come descritto ufficialmente, il gioco ha "un unico obiettivo in mente: il divertimento" e non presenta una modalità Battle Royale. Tuttavia, il filmato del gioco fornito a Insider Gaming mostrava una modalità di gioco chiamata "Showdown" che presentava molte meccaniche in comune con un'esperienza Battle Royale. A questo punto dello sviluppo non è noto se "Showdown" sia stato rimosso dal gioco o meno. La modalità di gioco "Battle Zone", invece, vede due squadre da quattro partecipanti lottare per il controllo in una modalità di cattura che sembra costituire la modalità principale, almeno in questa fase preliminare. Ubisoft ha confermato che il titolo non conterrà alcun NFT, ma il modello di monetizzazione non è stato ancora presentato nel dettaglio.

Rimaniamo in attesa di un eventuale annuncio ufficiale da parte di Ubisoft riguardo alle fasi playtest di Project Q.