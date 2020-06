Project Ragnarok: Video Anteprima del nuovo RPG norreno di NetEase

Da diversi anni, NetEase, colosso videoludico cinese, sta compiendo dei passi di avvicinamento al mercato occidentale. Dopo il coinvolgimento nello sviluppo di Diablo Immortal, gli investimenti in Quantic Dream e il supporto offerto a Bungie, adesso punta a conquistare i giocatori con Project Ragnarok, nuovo RPG ispirato alla mitologia norrena.

Per lo sviluppo del gioco, NetEase non ha esitato a coinvolgere un team di sviluppatori di estrazione internazionale, assegnandogli il compito di imbastire un RPG in grado di bilanciare meccaniche squisitamente MMO e caratteristiche tipiche dei grandi progetti tripla A occidentali. La scelta dell'ambientazione norrena è venuta da sé, essendo una delle più apprezzate dai giocatori del Vecchio e del Nuovo Continente. Il trailer di presentazione di Project Ragnarok offertoci da NetEase, in ogni caso, lascia intravedere anche ispirazioni di stampo fantasy.

Le ambizioni del progetto, che punta ad arrivare su PC, console, Android e iOS, sono decisamente elevate, ma anche se le incognite sono ancora molteplici, è già possibile farsi un'idea sull'ambientazione, il sistema di combattimento e altre componenti della produzione. È quello che ha fatto la nostra Cristina Bona nella sua anteprima di Project Ragnarok, sulla quale si basa anche la nostra Video Anteprima che v'invitiamo a visionare in cima a questa notizia.