Project RE Fantasy, climax per lo sviluppo del JRPG: parla il director di Persona 5

Dal primo annuncio di Project RE Fantasy sono trascorsi ormai molti anni, durante i quali il successo di Persona 5 ha continuato a crescere in maniera inarrestabile.

E proprio Katsura Hashino, Game Director dell'avventura dei Ladri di Cuori, è alla guida del nuovo JRPG a firma Atlus, del quale, sino ad ora, abbiamo potuto visionare solamente pochi artwork e video teaser. Con il reveal di Project RE Fantasy risalente addirittura al 2016, sembra tuttavia che presto potremo osservare finalmente il titolo in azione in un vero e proprio gameplay.

A suggerirlo, è proprio lo stesso Hashino, nel corso di una recente intervista concessa alla redazione 4Gamer. Dalle pagine del portale giapponese, l'autore ha affermato che "lo sviluppo del gioco ha raggiunto il suo climax", aggiungendo che non vede l'ora di poterne mostrare novi dettagli al pubblico. L'autore di Persona 5, in particolare, è ansioso di poter presentare il primo gameplay del JRPG, che, lo ricordiamo, si distanzierà profondamente dall'epopea dedicata ai Phantom Thieves.



Come già dichiarato in precedenza da Hashino, la natura di Project RE Fantasy sarà molto diversa da quella della serie Persona. Per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere, mentre Atlus prosegue con lo sviluppo del suo nuovo JRPG.