Project Re Fantasy: il director di Persona 5 ansioso di mostrarne il gameplay

Nel corso della tradizionale intervista di fine anno condotta da Famitsu in cui si sono espressi alcuni dei maggiori esponenti dell'industria videoludica in Giappone, ha trovato spazio anche la voce di Katsura Hashino, noto director di Catherine e della serie di Persona sin dal terzo capitolo numerato dell'apprezzata saga JRPG.

Annunciato nel dicembre 2016, Project Re Fantasy è il nuovo ruolistico su cui Studio Zero sta concentrando i suoi sforzi creativi, ma sparito dai radar da ormai svariati mesi. Dopo aver stuzzicato la fanbase con alcuni concept art e brevi trailer, gli sviluppatori non hanno mai mostrato nulla di particolarmente concreto riguardante il gioco, men che meno delle sezioni di gameplay. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare presto stando alle dichiarazioni di Hashino:

"Il coronavirus ha costretto il mondo a cambiare ed adattarsi, e tutto ciò che possiamo fare è continuare a lavorare in silenzio. Il gioco a cui sto lavorando è ad un punto cruciale dello sviluppo. Per un po' non sono circolate news ed informazioni, quindi è possibile che alcuni se ne siano dimenticati. Ma il nuovo RPG fantasy di Atlus è ancora in sviluppo e sta andando piuttosto bene. Ho intenzione di dare del mio meglio per mostrare al mondo del gameplay interessante. Ormai mi sembra di dirlo ad ogni anno, ma vi invito ad attendere con trepidazione il nostro nuovo RPG. Sarà bello".

Come già accennato, Project Re Fantasy è sviluppato da Studio Zero, già autori di titoli acclamati come Catherine e gli ultimi tre capitoli numerati della serie di Persona (Persona 5 Royal ha raggiunto il metascore più alto nel 2020). Shigenori Soejima si occuperà del character design del gioco, mentre Shoji Meguro comporrà le musiche che ci accompagneranno durante questa nuova avventura. Cosa vi aspettate dal nuovo JRPG di Atlus?