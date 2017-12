Project Re Fantasy: il nuovo JRPG Atlus torna a mostrarsi con un trailer

In occasione di un livestream ospitato su Nico Nico,hanno mostrato un nuovo concept trailer per il loro prossimo JRPG conosciuto con il nome in codice di. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Annunciato proprio lo scorso dicembre, Project Re Fantasy si presenta come il prossimo Jrpg di Atlus in sviluppo presso gli uffici di Studio Zero, un nuovo team interno capitanato da Katsura Hasino (direttore di Persona 5) che può contare sulla presenza di personalità come Shigenori Soejima (artista) e Shoji Meguro (musicista e compositore).

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il nuovo concept trailer: il video, sottotitolato in inglese, mostra diverse sequenze in live action associate con le tipiche classi di un RPG fantasy. In basso, invece, potete vedere un altro live action trailer alquanto singolare, con protagonista il cavaliere visto nel filmato precedente.

Nell'attesa che vengano svelati ulteriori dettagli sul gameplay, sul setting e sulle piattaforme di pubblicazione, ricordiamo che Project Re Fantasy è ancora sprovvisto di una finestra di lancio.