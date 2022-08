Project Relic: l'action coreano tra Dark Souls e Devil May Cry combatte in video

Gli sviluppatori sudcoreani di Project Cloud Games riaprono una finestra sulla dimensione action soulslike di Project Relic con un video gameplay che ci mostra come stanno procedendo i lavori su questo ambizioso titolo fantasy che trae forte ispirazione dalla trilogia di Dark Souls e dall'epopea di Devil May Cry.

I nuovi spezzoni ingame datici in pasto dalla software house asiatica ci permettono di apprezzare i passi in avanti compiuti da Project Cloud Games nella realizzazione degli scenari a mondo aperto, dei modelli poligonali dei nemici e, soprattutto, delle animazioni a corredo del sistema di combattimento dei protagonisti.

È proprio al lavoro svolto sulle animazioni che bisogna guardare con particolare attenzione per intuire l'impegno profuso nello sviluppo del particolare combat system su cui si baserà l'intera esperienza di gioco di Project Relic, un titolo che vedrà gli utenti alternare costantemente gli eroi interpretabili.

Tra schivate elusive, attacchi speciali e mosse concatenate per disorientare l'avversario di turno in un tripudio di effetti particellari, Relic promette così di "variare sul tema" dei soulslike portando in dote una ventata di freschezza.

Il lancio dell'ultima fatica action soulslike di Cloud Games è previsto indicativamente nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo titolo? Sulle pagine di Everyeye.it trovate l'approfondimento a firma di Giovanni Panzano sul gameplay di Project Relic, l'action nextgen che arriva dalla Corea.