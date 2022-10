Project Relic: il soulslike coop torna a mostrarsi in un video gameplay a 4K e 60fps

Era da un po' che non si parlava di Project Relic, una delle tante produzioni orientali che hanno stuzzicato l'interesse dei giocatori pur essendo molto lontane dal debutto sugli scaffali. A distanza di mesi dal reveal, ecco che gli sviluppatori tornano a mostrare il gioco con un video gameplay.

Il filmato in questione ha una durata di circa tre minuti e permette di osservare il gioco in movimento a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo. Pur non svelando nuovi particolari sul gameplay del titolo ispirato ai prodotti FromSoftware come Bloodborne, da cui eredita il dinamismo dei combattimenti e l'assenza di scudi, grazie a questo materiale pubblicato dagli sviluppatori è possibile notare che lo sviluppo procede bene e che sembra esservi una certa varietà per quello che riguarda il bestiario. Nel trailer sono presenti streghe, giganti armati di spadone e altre mostruosità che il protagonista affronta tramite l'ausilio di una coppia di lame formata da sciabola e pugnale. Purtroppo le armi e le ambientazioni, apparentemente molto ampie e liberamente esplorabili, sono le stesse viste nei precedenti video e dovremo attendere ancora un po' prima di scoprire contenuti inediti.

Vi ricordiamo che il gioco, in sviluppo presso il team Project Cloud Games, dovrebbe arrivare nel corso del 2023 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra analisi del video gameplay di Project Relic.