Project REsistance, Capcom conferma: sarà la modalità multiplayer di Resident Evil 3

Grazie al video di annuncio ufficiale del remake di RE3 ammirato durante il PlayStation State of Play, i vertici di Capcom confermano la reale natura di Resident Evil Project REsistance, l'esperimento in multiplayer asincrono ambientato nella dimensione a tinte oscure di questa storica serie.

Il reveal trailer dell'ultimo evento in streaming di Sony conferma perciò i nostri dubbi legati all'eventualità che Project REsistance fosse la modalità multiplayer di Resident Evil 3.

Dalle impressioni ricavate durante il Tokyo Game Show, in effetti, sia la redazione di Everyeye.it che la community di appassionati di Resident Evil ha nutrito più di un dubbio sull'intenzione di Capcom di pubblicare questo spin-off come titolo a se stante: l'annuncio di Resident Evil 3 ci aiuta così a inquadrare questo progetto in un'ottica più ampia che prevede, appunto, una sua "fusione" con l'esperienza ludica e contenutistica di RE3, da vivere in maniera parallela e complementare all'avventura singleplayer con protagonista Jill Valentine.

A ogni modo, in calce alla notizia trovate il nostro video speciale di inizio ottobre, ma prima vi lasciamo al trailer di Resident Evil 3 che svela la data di uscita del nuovo kolossal survival horror di Capcom, prevista per il 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.