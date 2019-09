Project Resistance e Final Fantasy 7 Remake al Tokyo Game Show: nuovi dettagli

Kojima Productions ha recentemente reso noto che prenderà parte al Live Show di PlayStation Japan, presso il Tokyo Game Show, nel cui programma sono previste due sessioni di gameplay di Death Stranding.

Questo però non è l'unico dettaglio interessante che possiamo osservare all'interno del programma dell'evento. A calendario figurano infatti due ulteriori appuntamenti particolarmente intriganti, che vi riportiamo di seguito:

Sabato 14 settembre (Public Day): Final Fantasy VII Remake , Special Stage (12:20-13:00, orario giapponese);

, Special Stage (12:20-13:00, orario giapponese); Sabato 14 settembre (Public Day): Project Resistance (15:00-15:40, orario giapponese);

Purtroppo, il programma del Live Show non offre ulteriori dettagli su questi due slot, ma la loro durata, pari a quaranta minuti, farebbe pensare a delle sessioni di approfondimento legate ai due titoli.



Per quanto riguarda la presenza di Final Fantasy VII Remake, potremmo avere già qualche dettaglio: Square Enix aveva infatti recentemente confermato che durante il Tokyo Game Show sarebbero stati mostrati personaggi della Shinra Inc. Più difficile ipotizzare il focus dell'appuntamento dedicato a Resident Evil. Il reveal di Project Resistance è infatti atteso per il pomeriggio di lunedì 9 settembre. Che durante il Tokyo Game Show possa essere mostrato già un primo gameplay? Ad ora, purtroppo, non possiamo che limitarci a delle ipotesi. Fortunatamente, però, l'apertura dei battenti dell'importante fiera nipponica è decisamente vicina.