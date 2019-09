Project Resistance: il nuovo Resident Evil si mostra nel primo teaser trailer

Come ampiamente preannunciato, Capcom ha pubblicato il primo teaser trailer del misterioso Project Resistance, nuovo episodio della serie Resident Evil.

Come potete vedere nel filmato allegato in cima a questa notizia, vengono mostrati quattro sopravvissuti armati con mazze, fucili e pistole, mentre si difendono dall'attacco di un un'orda di zombie e licker. Al termine appare anche un volto incredibilmente noto ai fan della serie, il Tyrant Mr. X, che ha recentemente popolato gli incubi dei giocatori di Resident Evil 2 Remake.

Capcom ha deciso di non fornire molte informazioni sul titolo, ancora identificato con il nome in codice Project Resistance, preferendo darci appuntamento al Tokyo Game Show 2019, principale fiera videoludica giapponese che si svolgerà dal 12 al 15 settembre. La compagnia giapponese si è limitata a riferire che si tratta di una "nuova esperienza survival horror basata su squadre", lasciando intendere che possa trattarsi di uno spin-off della saga principale. Che si tratti di un titolo cooperativo online? Il Tyrant, dopotutto, ha l'aria di essere un temibile boss di fine livello. Oppure si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico 4vs1 sulla falsariga di Dead by Daylight ed Evolve? Lo sapremo con certezza tra pochi giorni: Project Resistance si renderà protagonista di un panel di ben 40 minuti sabato 14 settembre.