Project L di Riot Games è un picchiaduro 2vs2: svelato il Duo Play System

Riot Games ha atteso un anonimo pomeriggio di fine luglio per rompere il silenzio su Project L, picchiaduro 2v2 gratuito ambientato nel mondo di League of Legends. Per l'occasione, ha presentato la modalità Duo Play e annunciato una demo giocabile all'EVO 2023.

Con Project L, picchiaduro in sviluppo da un bel po' di anni ormai (le prime, vaghe notizie risalgono al 2019), Riot Games intende apportare delle importanti innovazioni al genere di riferimento. Con quest'obiettivo bene in mente, il Produttore Esecutivo Tom Cannon ha presentato il Duo Play: sostanzialmente, Project L non è un semplice picchiaduro tag-based, trattandosi piuttosto di un picchiaduro 2v2: in altre parole, il sistema Duo Play (così è stato battezzato da Riot Games) consente a due squadre composte da due giocatori ciascuna di fronteggiarsi a suon di mazzate, proprio come se fosse un match di wrestling tag team. Mentre un giocatore controlla un lottatore a schermo, l'altro membro della squadra è chiamato ad attendere pazientemente il suo turno a bordo ring.

Le meccaniche tag presentate nel precedente update di Project L sono dunque pensate per funzionare in squadra e consentire a due giocatori distinti di avvicendarsi con efficacia in combattimento. Project L supporterà in ogni caso anche lei match 1v1 e 1v2, oltre ai 2v2. In questo modo potranno divertirsi anche i giocatori solitari, i quali saranno chiamati a comandare entrambi i lottatori della squadra.

Trovate un assaggio delle meccaniche 2v2 nel Dev Diary allegato in cima a questa notizia. Riot Games ha anche confermato che Project L sarà presente sotto forma di demo giocabile all'EVO 2023, l'evento picchiaduro più importante sulla piazza previsto dal 4 al 6 agosto 2023 in quel di Las Vegas. I fortunati appassionati presenti alla fiera potranno controllare Darius, Ekko, Ahri e in quarto lottatore misterioso, la cui identità verrà svelata prossimamente.

La data di lancio e le piattaforme di destinazione di Project L non sono ancora note, ma sappiamo che verrà distribuito in formato free-to-play.