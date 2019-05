Project Rune: nel codice di Sekiro si nascondono indizi sul gioco

In maniera del tutto inaspettata, i dataminer sono riusciti a scovare tra le linee di codice di Sekiro: Shadows Die Twice alcuni riferimenti a Project GR, il nuovo titolo targato From Software che, se le voci di corridoio dovessero rivelarsi vere, sarà sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin.

Tra i file di gioco si fa riferimento a Project Rune proprio con le due lettere GR, che potrebbero stare per Great Rune. Sfortunatamente gli indizi trovati sul gioco si limitano a confermare la sua esistenza e non ci svelano nulla sulla possibile ambientazione o sui personaggi. A differenza infatti di quanto si potrebbe pensare, l'Albedo Map non è il nome di una mappa di gioco ma di un file contenente delle texture, quindi non si tratta di un riferimento diretto al titolo ma di un dettaglio puramente tecnico.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il prossimo E3 2019, evento durante il quale si spera che il nuovo titolo From Software possa essere mostrato al pubblico per la prima volta. Nel frattempo vi invitiamo a leggere le nostre riflessioni sui rumor di Project Rune, i quali ormai impazzano sul web da qualche settimana.

