Project Rune all'E3 2019: cosa aspettarsi dal nuovo gioco di FromSoftware e George Martin?

Mancano ormai poco meno di tre settimane all'apertura dell'E3 2019 e la tempesta di indiscrezioni legate alla kermesse videoludica più attesa dell'anno viene alimentata dalle folate incessanti di rumor collegati al nuovo videogioco di From Software realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.

Stando alle immancabili voci di corridoio che si rincorrono sul web convergendo idealmente sull'area espositiva della fiera di Los Angeles, il nuovo kolossal degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice sarebbe ormai prossimo all'annuncio.

Di conseguenza, sembrerebbe essere questo il momento più indicato per tirare le somme su quella che, eccezion fatta per queste indiscrezioni, potrebbe essere davvero una delle più grandi sorprese di questo E3 2019.

I leak delle ultime settimane (provenienti da fonti che, ad essere sinceri, non sempre brillano per affidabilità) descrivono il progetto come un maestoso gioco di ruolo a mondo aperto costruito all'interno di un'ambientazione fantasy medievale ispirata alla tradizione dei popoli norreni e al loro pantheon di bizzose divinità (da qui il nome in codice di "Project Rune").

A prescindere dall'attendibilità dei rumoristi anonimi che contribuiscono con le loro indiscrezioni a far mandare a briglie sciolte l'immaginazione dei fan delle esperienze actionsoulslike di From Software, le probabilità di assistere alla presentazione del nuovo gioco della casa di sviluppo di Tokyo durante l'E3 2019 sembrano essere davvero molto elevate. Prima che la fiera videoludica di Los Angeles apra ufficialmente i battenti a metà giugno, cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza insieme ad Alessandro Bruni e al suo Video speciale con annesso articolo di approfondimento sull'E3 di FromSoftware e Project Rune, al quale vi lasciamo nella speranza che condividiate il vostro parere al riguardo con un commento.