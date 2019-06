Project Rune all'E3 2019: Sabaku in Live con Everyeye martedì 4 giugno alle 17:00

Sabaku è una vera e propria istituzione tra gli appassionati di soulslike e, in attesa che l'E3 2019 di Los Angeles apra i battenti, non potevamo che rivolgerci a lui per discutere di Project Rune e delle voci di corridoio che hanno riguardato il prossimo, ambizioso progetto di From Software e George Martin.

Nel corso della live che trasmetteremo a partire dalle ore 17:00 di martedì 4 giugno attraverso il canale Twitch di Everyeye, proveremo così a capire insieme a Sabaku quanto possa esserci di vero dietro ai rumor su Project Rune che hanno attraversato la rete in queste ultime settimane.

L'annuncio nel corso dell'E3 losangelino della nuova proprietà intellettuale degli autori di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, pur senza essere stato ancora confermato dagli autori giapponesi al seguito di Hidetaka Miyazaki, viene dato praticamente per certo da parte dei principali addetti al settore.

L'incontro con Sabaku, di conseguenza, ci aiuterà a orientarci nel labirinto di ipotesi e anticipazioni in cui ci siamo persi in quest'ultimo periodo. Gli ultimi leak, ad esempio, descrivono il titolo come un action dark fantasy intriso di cultura celtica, mentre altre fonti anonime preferiscono guardare in direzione dei popoli norreni per suggerire un'ambientazione medievale dominata dal volubile atteggiamento delle divinità di un pantheon attraversato da faide millenarie.

Per un ulteriore approfondimento prima di scoprire quali aspettative nutre Sabaku per Project Rune all'E3 2019, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche il Video speciale di Alessandro Bruni dedicato sempre al nuovo gioco di FromSoftware e George Martin.