Project Ryu: l'Unreal Engine 5 ci porta in Corea nel primo trailer in-engine

Con l'Unreal Engine 5 entrato ufficialmente in Preview, sono sempre più numerosi i team creativi pronti a lavorare con l'ultima iterazione dell'engine di casa Epic Games.

Di conseguenza, continua ad ampliarsi la lista del giochi next-gen in UE 5 più attesi, da Hellblade II: Senua's Saga a Black Myth: Wukong, passando per Avowed e STALKER 2. Accanto a questi grandi nomi, anche team più piccoli stanno iniziando a maneggiare il nuovo motore grafico, per portare in scena un'ampia rassegna di titoli indipendenti destinati all'ultima generazione di hardware da gaming.

A questi ultimi, si aggiunge ora anche Ryu Production, un piccolo team composto da sei sviluppatori e con sede in Corea del Sud. La software house sta infatti sfruttando l'Unreal Engine 5 per dare forma a Project Ryu, un'avventura single player che sarà ambientata proprio nello Stato asiatico. Per il momento, non sono molti i dettagli disponibili sulla natura ludica dell'Indie, ma Ryu Production ha diffuso un primo trailer in-engine dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre una panoramica degli scenari e delle ambientazioni che attendono all'interno di Project Ryu. Protagonista del gioco, che offrirà visuale in terza e prima persona, è una giovane studentessa sudcoreana, la cui identità è però ancora ignota.