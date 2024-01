Project Sabbath: Josh Keaton doveva doppiare Damien Wayne nel gioco di Batman cancellato

Nel 2019 WB Games ha cancellato Project Sabbath, un gioco di Batman con protagonista Damien Wayne in sviluppo negli studi di WB Games Montreal, lo stesso team di Batman Arkham Origins.

Il gioco non ha ottenuto luce verde e lo studio è stato poi messo a lavoro su Gotham Knights, di Project Sabbath non abbiamo mai saputo molto in realtà e la sua esistenza è spesso stata messa in discussione.

Adesso però il doppiatore e musicista Josh Keaton ha confermato che all'epoca avrebbe dovuto essere la voce di Damian Wayne in Batman Project Sabbath. Il gioco in questione avrebbe visto proprio il giovane Wayne come protagonista, adottando un combat system simile al Nemesis System di Monolith, utilizzato in La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

Non sono chiari i motivi che hanno portato alla cancellazione di questo progetto, il gioco sarebbe stato cancellato nel 2019, quattro anni dopo l'uscita di Batman Arkham Knight, ultimo gioco dell'Uomo Pipistrello targato Rocksteady, se escludiamo Batman Arkham VR uscito l'anno successivo.

WB Games Montreal si è poi dedicata a Gotham Knights, titolo che non ha riscosso il successo commerciale sperato, mentre Rocksteady è al lavoro su Suicide Squad Kill The Justice League, in uscita il 2 febbraio.