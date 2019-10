Project Sakura Wars: nuovo trailer presenta Elise! Annunciato appuntamento streaming

L'annuncio di Project Sakura Wars risale alla primavera di quest'anno. In seguito al reveal, il team di SEGA sta progressivamente condividendo nuove informazioni sulla produzione.

Il gioco si è infatti stato tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2019, durante il quale il pubblico ha potuto dare un primo sguardo al gameplay di Project Sakura Wars. Ora, viene ufficialmente presentato uno dei personaggi che popoleranno questo nuovo universo videoludico: Elise. A quest'ultima è infatti dedicato un nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Colonna sonora del filmato è il character theme della stessa Elise, brano intitolato "Testsu no Hoshi"/"Iron Star" e cantato dall'attrice Nana Mizuki, che presterà la propria voce al personaggio di Project Sakura Wars. Doppiatrice molto nota nell'industria videoludica nipponica, ha già interpretato Ann Tamaki, in Persona 5, e sarà la voce di Fragile in Death Stranding.



Contestualmente alla pubblicazione del nuovo trailer, SEGA ha anche annunciato un nuovo evento streaming dedicato al titolo. Fissato per venerdì 11 ottobre alle ore 8:00 pm Japan Time, l'appuntamento offrirà nuovi dettagli su Project Sakura Wars. In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che la pubblicazione occidentale del gioco è attesa per il 2020, in esclusiva su PlayStation 4.