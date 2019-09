Project Sakura Wars: SEGA presenta un ricco video gameplay al Tokyo Game Show

Decisamente a sorpresa, nel corso del marzo 2019 SEGA ha annunciato il ritorno della serie videoludica Sakura Wars, che si appresta ad accogliere tra le sue fila un nuovo capitolo.

In occasione del SEGA Fes 2019, il titolo è stato presentato al pubblico tramite la trasmissione del trailer di annuncio di Project Sakura Wars, che ha fornito i primi indizi sulle caratteristiche della produzione. Tra queste ultime, risulta particolarmente interessante il coinvolgimento nel progetto del celebre mangaka Tite Kubo. L'autore di Bleach ha infatti accettato di occuparsi del character design del gioco, che, ancora privo di un titolo definitivo, è attualmente pubblicizzato da SEGA come "Project Sakura Wars".

In occasione dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show, il team di sviluppo ha offerto al pubblico di dare un primo sguardo al gameplay del nuovo capitolo della serie Sakura Wars. Durante la fiera nipponica, è stato infatti trasmessa una sessione di gioco superiore ai venti minuti, che potete visionare nel video che trovate disponibile in apertura a questa news. Purtroppo, il commento al gameplay è disponibile esclusivamente in lingua giapponese, ma il filmato risulta comunque estremamente interessante, in quanto ci permette di farci una prima idea delle atmosfere e delle meccaniche che caratterizzeranno Project Sakura Wars.



Il gioco esordirà in Giappone il prossimo dicembre, in esclusiva su PlayStation 4. Project Sakura Wars è inoltre atteso anche in Europa, con una finestra di uscita attualmente coincidente alla primavera 2020.