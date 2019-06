Xbox Scarlett sarà 4 volte più potente di Xbox One X: 24 TFLOPS di potenza?

Durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, Phil Spencer è intervenuto sul palco per svelare ufficialmente Project Scarlett, console di prossima generazione che verrà lanciata sul mercato alla fine del 2020, in occasione delle festività.

Ovviamente, il design vero e proprio della console non è stato mostrata, una scelta più che comprensibile considerato che al lancio manca circa un anno e mezzo e che in questa fase, Microsoft sta giocando un'attenta partita a carte coperte con la concorrenza.



In ogni caso, i vertici di Redmond hanno confermato molte delle informazioni già trapelate in precedenza. Xbox Scarlett (nome in codice della console, anch'esso confermato) sarà in grado di raggiungere la risoluzione 8k, supporterà il variable refresh rate fino a 120 Hz, e monterà sotto al cofano una CPU Zen 2 e una GPU Navi di AMD con supporto alla tecnologia Ray Tracing in tempo reale.



I moduli RAM saranno di tipologia GDDR6, mentre un SSD ad altissime prestazioni garantirà un'elevata velocità nei caricamenti, al punto che potrà essere usato come supporto di memoria virtuale. La stessa strada che verrà percorsa anche da Sony con PlayStation 5. Il sistema, inoltre, sarà pienamente retrocompatibile con i giochi delle generazioni precedenti.Dettagli estremamente tecnici, che, ai giocatori meno esperti di tecnologia potrebbero risultare poco chiari. Per questo motivo Microsoft ha riassunto il tutto in un'affermazione di enorme impatto: Project Scarlett sarà 4 volte più potente di Xbox One X.

Non abbiamo altre informazioni ma possiamo fare un semplice calcolo: considerando i 6Tflops di potenza che battono nel cuore di Xbox One X, stiamo davvero parlando di una console con 24 Tflops di potenza per la prossima console microsoft in uscita a fine 2020?



Il salto generazionale, sarebbe decisamente cospicuo, e potrà essere saggiato fin da subito con un gioco di lancio d'eccezione, Halo Infinite.