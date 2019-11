Project Scarlett avrà un nuovo logo Xbox? Microsoft aggiorna il brevetto del marchio

In base alle informazioni raccolte dai colleghi di SegmentNext, lo scorso mese l'ente governativo statunitense preposto alla classificazione e al rilascio dei brevetti avrebbe ricevuto la richiesta di Microsoft di aggiornare il marchio depositato del logo Xbox.

Il nuovo font scelto dalla casa di Redmond riporta la scritta "Xbox" con caratteri più stretti, abbracciando il grassetto e il nero per mostrarsi con una colorazione diversa dalla tonalità verde utilizzata in tutti i prodotti e servizi videoludici attuali del colosso tecnologico americano.

Le modifiche apportate al logo Xbox, così lievi da risultare quasi impercettibili anche agli occhi dell'appassionato di lunga data e dell'utente più smaliziato, sembrano rientrare idealmente nella linea di pensiero di Microsoft rappresentata dalla retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett e dalla continuità (e contiguità) di abbonamenti come Xbox Game Pass e di servizi come Project xCloud. In calce alla notizia trovate un'immagine comparativa tra il vecchio logo verde e il nuovo di colore nero.

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo però se i cambiamenti anticipati dal nuovo brevetto della casa di Redmond diverranno operativi sin da questa generazione di console o se, al contrario, andranno a caratterizzare l'offerta ludica e contenutistica fruibile solo su next-gen con Xbox Scarlett. A ogni modo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa modifica, se la ritenete opportuna o se, al contrario, avreste preferito un logo con caratteri e font diversi.