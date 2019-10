Project Scarlett: Microsoft smentisce i rumor su di una telecamera inclusa

In seguito al propagarsi di alcune presunte informazioni legate alla prossima generazione di console targata Microsoft, la Casa di Redmond è intervenuta nella discussione.

Dalle pagine del portale Gizmodo, ha recentemente trovato diffusione una voce di corridoio che voleva come in corso di sviluppo una telecamera con sensore ad alte prestazioni per Project Scarlett. Il rumor, tuttavia, ha avuto vita piuttosto breve: Microsoft ha infatti scelto di intervenire in prima persona sulla questione, offrendo una smentita. Gizmodo ha infatti rivisto la propria pagina dedicata al tema, riportando un aggiornamento datato alla giornata di martedì 2 ottobre. Secondo quanto riportato, "Un portavoce di Microsoft ha negato che alcun tipo di tecnologia legata ad una telecamera sia in sviluppo e che nulla è stato consegnato a sviluppatori in alcuna forma".



In chiusura, vi ricordiamo che la Casa di Redmond ha condiviso con il pubblico le prime informazioni ufficiali su Project Scarlett in occasione della conferenza tenuta da Microsoft durante l'edizione 2019 dell'E3 di Los Angeles. Durante l'evento, è stato inoltre annunciato che la console di prossima generazione debutterà sul mercato videoludico durante gli ultimi mesi del 2020. Tra i giochi che ne accompagneranno il lancio sarà presente Halo: Infinite, attualmente in sviluppo presso gli studi di 343 Industries.