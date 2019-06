Project Scarlett in una sola versione? Phil Spencer sembra confermarlo

Per diversi mesi gli incessanti rumor ci avevano trasmesso la convinzione che Project Scarlett, la console next-gen presentata ufficialmente da Microsoft all'E3 2019, sarebbe arrivata sul mercato in due versioni differenti.

Come suggerito dal noto insider Klobrille, sembra che la casa di Redmond abbia cambiato idea negli ultimi tempi, decidendo così di rinunciare a Lockhart, la piattaforma dedicata al gaming in streaming che avrebbe dovuto affiancare la più performante Anaconda, una più tradizionale console di nuova generazione di cui abbiamo avuto una piccola anteprima durante l'E3.

Nel corso di una recente intervista concessa a Business Insider, Phil Spencer in persona è intervenuto sull'argomento: le parole del leader di Xbox sembrerebbero proprio confermare lo scenario appena descritto.

"L'anno scorso abbiamo parlato di "consoles", e ne abbiamo già lanciata una e poi abbiamo parlato dell'altra. Tecnicamente è plurale", ha dichiarato Spencer lasciandosi scappare una risata. "In questo momento siamo concentrati su Project Scarlett e su ciò che portiamo sul palco".

La console già distribuita a cui Spencer si riferisce non è altro che la Xbox One S priva di lettore ottico. La nuova piattaforma, quindi, risponde al nome di Project Scarlett, che potrebbe quindi essere lanciata in una versione singola. Tuttavia, sembra che Microsoft stia volutamente optando per una comunicazione ancora piuttosto vaga, per il momento: per conoscere le risposte definitive, dunque, non ci resta che attendere i prossimi mesi che ci separano dalla next-gen. Ciò che sappiamo per certo è che Project Scarlett (che presenterà retrocompatibilità con i giochi e persino accessori e periferiche di Xbox, Xbox 360, Xbox One) sarà disponibile per l'acquisto a partire dalla stagione natalizia del 2020.