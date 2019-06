Project Scarlett sarà l'ultima console Microsoft? La risposta di Phil Spencer

Salito sul palco dell'E3 2019, Phil Spencer ha finalmente tolto i veli a Project Scarlett, la macchina da gioco di prossima generazione di Microsoft. Nel corso di una recente intervista, il leader di Xbox è tornato sull'argomento ed ha discusso più in generale del futuro delle console.

Con il sempre più vicino avvento del gaming in streaming, in tanti credono che la prossima sarà l'ultima generazione di console. Questo il commento di Phil Spencer al riguardo:

"Onestamente, non lo so. Sono in questo settore da abbastanza tempo da aver sentito diverse volte la frase "Questa è l'ultima generazione". Quando guardo un mondo pieno di streaming e xCloud, e diciamo qualunque altra forma di streaming che c'è la fuori - musica, video - il numero di device non è diminuito, ma aumentato.

Quindi quando introduciamo il nostro servizio di streaming, è naturale chiedersi: "Questa è l'ultima?". Ciò che vedo è lo streaming che porta i contenuti ad alta qualità su più schermi. E non penso che questo condurrà ad un numero minore di schermi [su cui giocare]. La gente dirà diverse cose su questo argomento, ma la verità è che il miglior modo di fruire un gioco high-fidelty è quello di optare per i dispositivi locali".

Per quanto non abbia certezza, sembra che, almeno per il prossimo futuro, Spencer veda lo streaming come qualcosa che si andrà semplicemente ad affiancare alle console tradizionali. Queste ultime, infatti, offrono per forza di cose un'esperienza più ottimale rispetto a servizi come xCloud, Stadia o PS Now che sono soggetti a problematiche come latenza e input lag.