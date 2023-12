Project Shaolin: l'esclusiva Xbox ha tutti i 9 membri del Wu-Tang Clan giocabili?

Dalla rete è appena riemerso Project Shaolin, un titolo che i rumor voglio in sviluppo presso gli studi di Brass Lion Entertainment sotto etichetta Xbox Games Publishing, dunque in esclusiva per le piattaforme della galassia Microsoft.

A riportare in auge la rumoreggiata esclusiva Xbox (il cui nome in codice è stato tirato in ballo per la prima volta nell'ottobre del 2021 da Jez Corden) è stato Tom Henderson, che ha ribadito la sua natura di RPG in terza persona orientato al combattimento corpo a corpo, il focus sulla cooperativa per quattro giocatori e il coinvolgimento del collettivo hardcore hip-hop statunitense Wu-Tang Clan, per poi aggiungere delle informazioni che tratteggiano i contorni di una produzione potenzialmente molto interessante.

Stando all'insider, il coinvolgimento del Wu-Tang Clan non si fermerebbe alla soundtrack, per la quale avrebbe firmato diversi brani; a quanto pare, tutti e nove i membri del collettivo sarebbero persino presenti in formato giocabile! Il gameplay si focalizzerebbe tanto sulla musica quanto sul combattimento, includendo anche loot e abilità uniche per i differenti personaggi. Le funzioni social ruoterebbero attorno alla presenza di un Social Hub, chiamato "Neighborhood" (il quartiere), e a un vasto mondo esplorabile. Visivamente sarebbe colorato, vivace e in stile anime, mentre le animazioni sarebbero ispirate ad Into the Spider-Verse.

Project Shaolin si troverebbe attualmente in fase Alpha, dunque sarebbe ancora piuttosto lontano dal completamento. Le informazioni fin qui riportate, ci teniamo a specificare, non provengono da una fonte ufficiale, per questo motivo dobbiamo invitarvi a prenderle con le pinze nonostante Tom Henderson abbia già dimostrato di essere affidabile in più di un'occasione.