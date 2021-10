Project Shaolin, tra Action RPG e Wu-Tang Clan? Corden sulla misteriosa esclusiva Xbox

Dopo aver suggerito l'esistenza di tre nuove esclusive, note come Project Belfry, Mainframe e Shaolin, in sviluppo per Xbox Series X, la redazione di Windows Central torna a pronunciarsi sul tema.

In particolare, il noto giornalista videoludico Jez Corden si è esposto sul fronte del per ora mai annunciato Project Shaolin. Secondo quanto riferito, quest'ultimo dovrebbe rivelarsi essere un Action RPG in sviluppo presso gli studi di Brass Lion Entertainment. Software house fondata da veterani legati a serie quali Fallout, The Elder Scrolls, Mass Effect e Sleeping Dogs, il team avrebbe in mente "un titolo in terza persona, orientato al combattimento corpo a corpo e con supporto ad una modalità cooperativa a quattro giocatori".



Jez Corden non lesina informazioni, aggiungendo che Project Shaolin dovrebbe poter contare su di una campagna principale della durata di oltre venti ore, arricchita da un variegato endgame. In programma, vi sarebbe anche un supporto post lancio particolarmente strutturato, con aggiornamenti frequenti ed eventi stagionali. Dettaglio finale, alla colonna sonora dell'Action RPG starebbe lavorando nientemeno che il Wu-Tang Clan, noto collettivo hip hop newyorkese. Sul fronte stilistico, Project Shaolin dovrebbe infine proporre un comparto artistico in stile anime.



Inutile ricordare che al momento si tratta di un semplice rumor. Per scoprire se Jez Corden ha avuto - ancora una volta - modo di ricevere in anticipo informazioni corrette, non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale. Nel frattempo, la community può attendere l'evento Xbox di novembre.