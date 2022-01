Project Sonic 2022 annunciato: giochi e molto altro nel programma della campagna

SEGA e Sonic Team hanno ufficialmente lanciato la campagna marketing Project Sonic 2022, denominazione ufficiale della nuova iniziativa che promette un mucchio di novità per tutti i fan del porcospino blu in giro per il mondo.

Per l'occasione, le due compagnie giapponesi hanno svelato il logo e i dettagli della campagna su Twitter e sul sito ufficiale (che include anche degli sfondi per PC e smartphone), salutando tutti i fan con il messaggio "Benvenuti al livello successivo". Appare chiaro che l'obiettivo di SEGA sia quello di dare una svecchiata e un forte impulso propulsivo ad una saga storica da sempre nel cuore dei videogiocatori, un processo destinato a concretizzarsi da qui alla fine dell'anno con una serie di annunci, tutti facenti capo al Project Sonic 2022.

SEGA non ha svelato il programma ufficiale delle celebrazioni, ma molti dettagli li conosciamo già. I piatti più prelibati saranno sicuramente rappresentati dal nuovo videogioco Sonic Frontiers, previsto durante la stagione natalizia su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, e Sonic - Il Film 2, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 7 aprile. Sono inoltre attesi Sonic Origins (una raccolta con quattro giochi classici della serie), ulteriori dettagli sullo show Netflix Sonic Prime e nuovi fumetti di IDW Publishing, incluso un prequel in quattro volumi del secondo film. È sicuramente un buon anno per essere dei fan di Sonic!