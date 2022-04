Project Suerte, il Monster Hunter di Xbox esiste? Nuovo indizio

È dall'inizio di quest'anno che si vocifera un un gioco in stile Monster Hunter esclusivo per Xbox e sviluppato da Certain Affinity - nome in codice Project Suerte, ma non abbiamo mai ricevuto una conferma. Mentre continuiamo ad attendere buone nuove da Redmond, è emerso in rete un nuovo indizio che sembra confermare l'indiscrezione.

Certain Affinity, un team di sviluppo indipendente fondato nel 2009 da un piccolo numero di veterani di Bungie, ha infatti avviato la ricerca di un Senior Graphic Designer con esperienza specifica sullo sviluppo di giochi tripla A sulle console Xbox. Una richiesta estremamente specifica, che è stata letta come una conferma indiretta dei report di Jeff Grubb e Jez Corden, che si sono detti certi dell'esistenza di un videogioco esclusivo per le piattaforme di casa Microsoft progettato per offrire una valida alternativa a Monster Hunter.

"[Microsoft] sta lavorando con Certain Affinity su quello che sembra essere un gioco in stile Monster Hunter - un clone", scrisse Grubb a gennaio. "Hanno visto il successo di questo stile di gameplay e si sono detti: hey, dovremmo provare a farne uno simile, c'è qualcuno lì fuori al quale affidarlo?".

Certain Affinity, nonostante la sua natura third party, starebbe quindi lavorando al gioco in esclusiva per Xbox, una tipologia di contratto che la casa di Redmond ha stipulato anche con IO Interactive per Project Dragon e Avalanche per Contraband.