Project Suerte: Jez Corden conferma l'esistenza, Certain Affinity al lavoro anche su Halo?

Nell'ultima puntata del suo podcast, Jeff Grubb ha rivelato che Certain Affinity sta sviluppando un gioco stile Monster Hunter per Xbox, pubblicato da Microsoft. Jez Corden di Windows Central è intervenuto sulla questione rivelando altri dettagli sul progetto.

Il gioco in questione effettivamente esiste, conferma Corden, ed è conosciuto con il nome in codice Project Suerte, si tratta di una esclusiva dell'ecosistema Xbox sviluppata da uno studio terze parti (Certain Affinity) e pubblicata dalla casa di Redmond, in maniera simile a Project Dragon di IO Interactive, As Dusk Falls di Interior Night e Contraband di Avalanche.

Il giornalista di Windows Centra rivela come detto il nome in codice e la natura del gioco, con meccaniche di gameplay ispirate a Monster Hunter e grandi battaglie multiplayer con enormi mostri. Project Suerte sarebbe in sviluppo dall'esitate del 2020 con l'obiettivo di uscita fissato per il 2023 o 2024 anche se non ci sono ancora certezze a riguardo.

A quanto pare inoltre Certain Affinity starebbe lavorando anche ad una nuova modalità per Halo Infinite, probabilmente una sorta di Battle Royale, ma non si esclude qualcosa di completamente diverso. Lo studio ha già collaborato con Microsoft su vari titoli della serie dai tempi di Halo 2, mettendo le mani anche su Halo The Master Chief Collection, oltre ad aver offerto supporto a vari studi Activision per Call of Duty.