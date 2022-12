Project The Perceiver torna a combattere con ben 47 minuti di gameplay

Papergames e 17ZHE Studio hanno pubblicato un lunghissimo video gameplay commentato di Project The Perceiver, gioco d'azione annunciato a novembre, un Open World che sembra prendere alcuni aspetti estetici e ludici da produzioni come Sekiro Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima.

Il nuovo video dura ben 47 minuti e mostra varie sequenze di gameplay, svelando anche dettagli sul sistema di combattimento e sulle principali meccaniche di gioco, il tutto commentato dagli sviluppatori (con sottotitoli in lingua inglese). Si tratta di un vero e proprio deep dive, una introduzione al gioco e alle sue meccaniche, svelate e spiegate chiaramente dal team autore del gioco.

Il gioco di 17ZHE Studio non ha ancora una finestra di lancio definitiva (ne sapremo di più nel 2023?), anche il titolo è provvisorio, così come le piattaforme di destinazione, ad oggi il team ha confermato l'arrivo del gioco su "varie piattaforme" citando però apertamente solamente PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Project The Perceiver, un progetto sicuramente interessante e che non ha faticato ad attirare l'attenzione grazie alle già citate somiglianze estetiche (e non solo) con Sekiro Shadows Die Twice di FromSoftware e Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions.