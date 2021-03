Project Triangle Strategy, parla Asano: in arrivo 50 ore di gioco per molti finali

Dalle ceneri dell'apprezzata estetica di Octopath Traveler, Square Enix si prepara a dar forma ad una ulteriore produzione, presentata con un primo trailer di Project Triangle Strategy durante l'ultimo Nintendo Direct.

Rispetto alla precedente avventura videoludica, questa nuova produzione troverà collocazione nel genere dei GDR di stampo tattico. Ancora pivo di un titolo definitivo, Project Triangle Strategy è stato di recente protagonista di una ricca intervista concessa in Giappone dal producer Tomoya Asano. Durante la chiacchierata, il veterano di Square Enix ha raccontato di come la decisione di avvicinarsi al genere sia derivata dalle ultime esperienze narrative di Octopath Traveler e Bravely Default II, che lo hanno portato a confrontarsi con una popolazione videoludica di età più elevata rispetto ai suoi precedenti JRPG.



Atteso in esclusiva su Nintendo Switch, Project Triangle Strategy punta ad offrire al pubblico una notevole longevità. Nell'intervista, Asano ha quantificato in circa 50 ore di gioco l'obiettivo attuale del team di sviluppo, per un'avventura che proporrà molteplici finali possibili. I personaggi che popoleranno questo nuovo mondo immaginario saranno numerosi, ma il producer non ha voluto offrire dettagli troppo specifici. Nonostante un esordio atteso per il 2022, Asano ha infine suggerito che maggiori informazioni sul GDR potrebbero giungere "prima dell'arrivo del freddo": non resta dunque che confidare nella primavera/estate del 2021!



Per tutti i dettagli sulle dinamiche di gameplay della produzione Square Enix, sulle pagine di Everyeye trovate il provato della Demo di Project Triangle Strategy a cura del nostro Giovanni Calgaro.