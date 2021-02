Project Triangle Strategy su Switch: la Demo del GDR tattico ha 3 ore di colonna sonora!

La presentazione di Project Triangle Strategy per Switch è stata una delle sorprese più inattese del Nintendo Direct del 17 febbraio. Nella Demo pubblicata su eShop per offrire agli utenti l'opportunità di provare questo GDR tattico, Square Enix ha riversato qualcosa come 3 ore di brani della colonna sonora!

Accortosi della presenza di questo ricco campionario di brani tratti dalla soundtrack della nuova proprietà intellettuale di Square Enix, lo youtuber Spellborne ha registrato, catalogato e infine pubblicato le singole porzioni della colonna sonora orchestrale.

L'artefice di questa suggestiva opera è Akira Senju, un compositore, arrangiatore e polistrumentista giapponese con una grande esperienza maturata negli anni grazie a lavori come quelli sulle colonne sonore di Fullmetal Alchemist Brotherhood, Talkes of Vesperia The First Strike, Mobile Suit Gundam e il revival 2012 di Iron Chef.

Con l'uscita della Demo di Project Triangle Strategy su eShop, Square Enix ha poi provveduto ad aprire il sito teaser in lingua giapponese e promesso di lanciare a breve un sondaggio per interagire con chi sta provando questa ambiziosa avventura strategica tra Final Fantasy Tactics e Octopath Traveler, ricevendo da essi tutti i suggerimenti prima del lancio di questa esperienza fantasy che, lo ricordiamo, arriverà in esclusiva su Nintendo Switch nel 2022.