Project U, Closed Test in arrivo per lo sparatutto di massa di Ubisoft: date e requisiti

Senza strillarlo ai quattro venti, Ubisoft ha aggiornato il sito ufficiale del misterioso Project U per svelare la data d'inizio del Closed Test che lo vedrà protagonista. Ecco tutto quello che dovete sapere al riguardo.

Closed Test di Project U: date, piattaforme, come iscriversi, requisiti

Il Closed Test di Project U si svolgerà da giovedì 1° febbraio a martedì 6 febbraio 2024 esclusivamente su PC e solamente in Europa e Nord America. Per partecipare è sufficiente effettuare l'iscrizione sul sito ufficiale del gioco, per la quale è ovviamente necessario possedere un account Ubisoft. Coloro che si registrano adesso potrebbero essere selezionati per un ulteriore, breve test della durata di 1 o 2 ore che si svolgerà prima del Closed Test. I selezionati riceveranno una mail d'avvertimento a tempo debito.

L'audio del gioco sarà disponibile solo in inglese, mentre i sottotitoli saranno disponibili in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco. Dal momento che il Closed Test è coperto da un accordo di riservatezza, i partecipanti non potranno condividere alcun contenuto delle loro sessioni di gioco. Questi i requisiti di sistema su PC:

Requisiti Minimi

CPU: Intel Core i7-4790K o AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 570 8 GB

Requisiti Consigliati

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6600 XT

Cos'è Project U?

Project U è ancora avvolto nel mistero, non essendosi ancora mostrato pubblicamente. Ubisoft, in ogni caso, lo descrive come un nuovo sparatutto cooperativo di massa, nel quale i giocatori sono chiamati ad affrontare assieme enormi battaglie contro legioni di macchine inarrestabili. Il Closed Test rappresenterà, quantomeno per i partecipanti, una preziosa occasione per comprendere di che pasta è fatto il progetto.