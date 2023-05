Project V: il Battle Royale anti Fortnite di Ninja in Unreal Engine 5

Cinque dei più grandi influencer, pro player e creator di Fortnite hanno deciso di dare vita ad un loro Battle Royale utilizzando gli strumenti della modalità Creativa 2.0 di Fortnite: parliamo di Ninja, Courage, Nickmercs, TimTheTatman e SypherPK.

Il gruppo ha annunciato la nascita di Project V, un Battle Royale alternativo in arrivo nel 2024 e sviluppato da Superjoy, team di proprietà di SypherPK e che negli anni scorsi ha lanciato numerosi contenuti dedicati a Fortnite.

Il team di influencer fa sapere che presto aprirà un canale Discord ufficiale mente il sito ufficiale di Project V è già aperto, sebbene non contenga molti dettagli. I giocatori verranno continuamente aggiornati e potranno prendere parte al processo di sviluppo, il gruppo fa sapere che Project V "non sarà una semplice mappa di Fortnite" e l'obiettivo è quello di dare vita a qualcosa di estremamente ambizioso.

Grazie al nuovo tool Unreal Editor per Fortnite è possibile creare vere e proprie esperienze in Fortnite utilizzando la modalità Creativa e l'Unreal Engine 5, oltre a semplici mappe è possibile dare vita anche a giochi completi, esattamente come succede in Roblox, ed è proprio a questo che punta il team composto da Ninja, Courage, Nickmercs, TimTheTatman e SypherPK. Riusciranno nel loro scopo? Lo scopriremo il prossimo anno.