Project V: tigri demoniache e guerrieri orientali nella nuova tech demo in Unreal Engine 5

Tra i numerosi progetti in cantiere presso i team di sviluppo sotto l'ala di Nexon non vi sono esclusivamente giochi, ma anche tech demo il cui obiettivo è quello di mettere alla prova l'Unreal Engine 5. Il risultato degli investimenti del colosso coreano è Project V, un filmato molto interessante realizzato con il motore di Epic Games.

Creata dalla nuova divisione degli autori di Dave the Diver che prende il nome di Mintrocket LAB, questo centro di ricerca e sviluppo del team orientale ha dato vita ad una splendida tech demo che punta a fornire agli spettatori un assaggio delle potenzialità dell'engine, mostrando il livello di realismo che si può raggiungere nella riproduzione dei tessuti e delle architetture.

Il filmato si apre mostrando una sorta di sciamano, il vero villain di questa breve storia, che esegue un violento rituale sul corpo di una tigre, dilaniandone la schiena con un affilato coltello. Sebbene incontri la resistenza del felino, che prova ad azzannarlo, la cerimonia viene completata con successo. Il risultato è impressionante: sul dorso dell'animale è apparso un terzo occhio e sul corpo sono spuntate appuntite protuberanze che ricordano quelle di uno Stegosaurus.

Terminato questo momento, possiamo apprezzare la bontà grafica dell'UE5 in una bucolica ambientazione orientale, caratterizzata da un tempio in mezzo al verde. Da qui, un guerriero armato di tutto punto si incammina verso i suoi compagni, con i quali presto affronterà proprio la creatura dopo la trasformazione. Il trio di guerrieri viene infatti colto alla sprovvista dalla comparsa della tigre mutata, che scopriamo non solo avere dimensioni gargantuesche, ma anche l'abilità di sputare fuoco come un drago.

A questo punto appare anche un'abbozzata 'interfaccia utente che mostra salute, stamina e gadget in dotazione ad ognuno dei tre personaggi, caratterizzati da un assetto profondamente diverso. Abbiamo un'abile spadaccina armata di katana, che pare essere dotata di grande agilità e di potenti attacchi speciali con cui può saltare e colpire con violenza il bersaglio. A seguire vi è un corpulento soldato che predilige gli scontri a distanza e, mentre se ne sta su una roccia a vedere gli alleati che combattono, contribuisce sparando con un grosso cannone o lanciando granate. Il terzo membro del gruppo combatte utilizzando una speciale alabarda, con la quale può sia attaccare a corto raggio che a distanza: verso la fine della tech demo scopriamo infatti che l'arma monta un dispositivo di sparo che, dopo l'inserimento di un dardo dalle dimensioni molto generose, può far fuoco come se fosse un fucile. Ed è proprio il colpo sparato dall'alabarda che mette in fuga la tigre e pone fine allo scontro, di cui probabilmente non scopriremo mai il prosieguo.

Sebbene si tratti solo di una tech demo che non ha nulla a che fare con i titoli in sviluppo, è innegabile che l'idea di vedere un giorno Project V trasformarsi in un gioco vero e proprio, magari un hunting game in stile Monster Hunter, sia davvero allettante.

In attesa di saperne di più su Mintrocket LAB e sui progetti ai quali sta lavorando, vi ricordiamo che presto potremo provare un prodotto Nexon in Unreal Engine 5 su console: tra qualche settimana avrà infatti il via la cross-play Beta di The First Descendant, il looter shooter a base di eroi.