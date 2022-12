Project L in video: il picchiaduro gratuito di Riot Games non ha più segreti

Dopo aver confermato la natura free to play di Project L, Riot Games ci aggiorna sullo sviluppo di del picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends attraverso un video gameplay e una scheda che svela i segreti del combat system.

Il nuovo filmato ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da Riot per erigere l'impalcatura ludica e contenutistica di questo picchiaduro che viene descritto dagli sviluppatori come un'opera dal "gameplay veloce, dinamico e flessibile".

I tre pilastri su cui poggerà l'intera struttura di gioco di Project L proporranno un sistema di combattimento molto fluido e variegato, con mosse d'attacco da compiere utilizzando i cosiddetti 'Big Buttons' con l'alternanza delle abilità speciali e delle contromosse difensive.

Il video diario propostoci da Riot Games ci offre quindi un antipasto del Tag System, il sistema implementato per determinare gli 'assist caricati' dei personaggi di supporto. Grazie poi ai sistemi Handshake Tag e Dynamic Tag, i giocatori avranno modo di passare istantaneamente da un lottatore all'altro o di spezzare le combo degli avversari con azioni da effettuare per 'salvare' i compagni in procinto di essere abbattuti.

Il lancio del nuovo fighting game gratuito targato Riot è previsto nel 2023 su PC: in attesa di ulteriori dettagli sul titolo, gustatevi il video in apertura di notizia e, qualora non l'aveste ancora fatto, la nostra anteprima di Project L, il picchiaduro nel mondo di League of Legends.