Project Vitriol: gli autori di This War of Mine svelano il GDR narrativo a tinte dark

Le fucine digitali di Fool's Theory e le alte sfere di 11 Bit Studios, gli artefici di This War of Mine e Frostpunk, annunciano ufficialmente l'avventura ruolistica a tinte dark Project Vitriol per PC e console.

Le alte sfere della software house polacca descrivono Vitriol come un gioco di ruolo profondamente narrativo e "dalla moralità ambigua", un titolo che tratterà argomenti spinosi come "il lato esoterico della realtà, quella parte oscura del mondo che la maggior parte di noi non è in grado (o non vuole) vedere ma che è artefice della propria esistenza. Un'oscurità che è lì, in agguato, dietro ogni angolo e ci osserva da vicino".

Jakub Rokosz, amministratore delegato e sviluppatore capo di Fool's Theory, descrive questo gioco come il più grande che abbia realizzato fino ad oggi il suo team e approfondisce ulteriormente i temi sui quali sta incardinando la storia di Project Vitriol sottolineando come "l'oscurità che ritroverete in questo gioco vi seguirà e, che lo vogliate oppure no, chiederà un pedaggio e si assicurerà che avrete sempre un debito da saldare. E per aiutarvi a immergervi in questa realtà, vi porteremo con la nostra storia nella Varsavia zarista d'inizio ventesimo secolo, un luogo cui realtà, folklore, energia e misticismo si fondevano creando un crogiolo di teorie e superstizioni che si intrecciavano e determinavano la vita di tutti i giorni".

La presentazione "definitiva" di Project Vitriol avverrà questa estate, presumibilmente con un gameplay e dei chiarimenti sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo GDR che ci obbligherà ad abbracciare l'oscurità. Intanto, ci gustiamo il breve ma suggestivo teaser confezionato da 11 Bit Studios per celebrare l'annuncio di Vitriol.