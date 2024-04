Project Vonnegut: l'esclusiva Xbox è stata cancellata, stando ad un report

Conosciuto internamente con il nome in codice Project Vonnegut, sembrerebbe che l'esclusiva Xbox di cui hanno parlato in passato gli insider Jeff Grubb e Jez Corden, sia stata cancellata.

Non è mai emerso alcun dettaglio ufficiale riguardo al progetto, ma sembrerebbe che dietro il suo nome in codice si nascondesse un nuovo capitolo della serie Sci-Fi di Microsoft, Shadowrun, che due anni fa è tornata in auge con Shadowrun Trilogy, pubblicato anche su Xbox Game Pass.

Viene riferito che lo studio Possibility Space, a cui era stato affidato lo sviluppo del gioco, sta chiudendo tutte le operazioni. La giornalista Nicole Carpenter di Polygon ha condiviso l'e-mail inviata dal co-fondatore dello studio, Jeff Strain, che rivela che il nome in codice del loro progetto era Project Vonnegut e che sarebbe stato pubblicato da un partner esterno. Strain e ha incolpato gli sviluppatori dello studio per significative violazioni di informazioni riservate, inclusa la relazione finanziaria delle entità in questione, e discussioni interne su profitti e perdite. Per questo motivo, ci sarebbero state riunioni d'emergenza con l'editore non esplcitamente indicato.

Non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali in merito a Project Vonnegut, e difficilmente ne sentiremo parlare da parte di Microsoft. La questione, considerando anche i problemi emersi, potrebbe rimanere celata nell'ombra per ancora molto tempo.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su