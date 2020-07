Project xCloud aiuta gli sviluppatori a lavorare da casa, spiega Microsoft

Dalle pagine di Microsoft Developer, Allan Poore ha spiegato che, grazie agli strumenti offerti da Project xCloud, gli sviluppatori di videogiochi ricevono un grande aiuto in questa fase che li vede costretti a ricorrere al lavoro in remoto (il cosiddetto Smart Working) a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il Partner Group Program Manager di Project xCloud ha discusso delle opportunità offerte dal servizio in game streaming attualmente in fase di beta testing e spiegato come quest'ultimo permetta alle software house di sviluppare e testare i titoli direttamente da casa.

Per il dirigente di Microsoft, il punto forte di questa strategia è rappresentato dalla PC Content Test App (o PC CTA), un'applicazione che fornisce agli studi degli Xbox Game Studios e alle terze parti di sfruttare appieno la tecnologia di Project xCloud per connettersi in remoto ai propri kit di sviluppo Xbox.

Grazie alla funzione Direct Connect di PC CTA, tutti gli sviluppatori che stanno realizzando videogiochi per PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X e altre piattaforme possono sfruttare le risorse computazionali dei propri kit di sviluppo. Gli sviluppatori che stanno sfruttando le potenzialità in streaming di Project xCloud possono accedere anche alle risorse "su nuvola" della casa di Redmond per eseguire test di rete e di risoluzione per problemi generali, il monitoraggio delle risorse di sistema e delle complesse simulazioni per le prestazioni.

Nell'articolo condiviso su Xbox.com troviamo il commento entusiastico alla tecnologia di Project xCloud, e all'applicazione PC CTA con Direct Connect ai kit di sviluppo, di software house come RARE (Everwild), Playground Games, Eidos Montreal e Infinity Ward (Call of Duty Modern Warfare).