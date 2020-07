Project xCloud: l'annuncio del controller 8BitDo svela la data di lancio del servizio?

Il giornalista Tom Warren di The Verge mostra le primissime immagini del controller mobile di Project xCloud progettato da 8BitDo in collaborazione con Microsoft.

Il dispositivo in questione è stato realizzato dalla nota azienda produttrice di accessori videoludici attraverso una stretta collaborazione con la casa di Redmond. Il modello Sn30 Pro di 8Bitdo è già disponibile in preordine sulle pagine di Amazon USA al prezzo di 44,99 dollari, in un bundle che comprende anche la clip per agganciare il pad al proprio dispositivo mobile prediletto.

La commercializzazione del controller è prevista per il 21 settembre 2020, una data che, secondo Tom Warren, non si riferisce alle tempistiche di lancio del servizio Project xCloud dopo l'attuale fase di beta testing che sta coinvolgendo una fetta dell'utenza Xbox. Sui social e sui principali forum di settore, sono però in molti a ritenere che l'uscita di Sn30 Pro possa avvenire in coincidenza con l'apertura a fine settembre del servizio di cloud gaming legato a Project xCloud di Microsoft.

A ogni modo, il piccolo controller Bluetooth di 8BitDo è progettato per essere compatibile con tutti gli smartphone e i tablet Android, vanta un'autonomia media di circa 18 ore e presenta una porta USB-C per la ricarica della batteria interna, una clip con posizionamento regolabile e un software per personalizzare la mappatura dei pulsanti e regolare la sensibilità di analogici e trigger laterali, con possibilità ulteriore di registrare e scorrere velocemente tra i profili di mapping tramite un apposito pulsante.