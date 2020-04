Project xCloud: aperte le registrazioni per la Beta in Italia, ecco il link per iscriversi

Microsoft ha annunciato l'apertura delle registrazioni alla fase Preview di Project xCloud in altri undici paesi dell'Europa Occidentale, inclusa l'Italia. A partire da oggi è quindi possibile registrarsi e attendere informazioni sulla data di attivazione del servizio nel nostro territorio.

Microsoft fa sapere che "Tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione globale del COVID-19, non è stata ancora definita la data ufficiale dell’arrivo in Europa occidentale della preview di Project xCloud. Il programma coinvolgerà inizialmente un numero limitato di partecipanti per ciascun Paese per poter garantire la continuità del servizio; nuovi giocatori saranno successivamente coinvolti nella preview."

Dal sito di Microsoft potete iscrivervi alla Beta di Project xCloud in Italia, i partecipanti selezionati riceveranno una email con tutti i dettagli non appena la fase di test partirà ufficialmente. Al momento non sappiamo quali giochi saranno disponibili in prova nel nostro paese, maggiori informazioni sono attese nelle prossime settimane.

Project xCloud debutterà presto (sempre in Beta) anche in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spagna e Svezia. Ad oggi la piattaforma è attiva solamente in Nord America, Canada, Regno Unito e Corea del Sud con la promessa di espandere ulteriormente la disponibilità in altri territori entro la fine del 2020.