Project XCloud: l'app Xbox Game Streaming compare su Google Play Store

Dal palco dell'Inside Xbox del 25 settembre, Microsoft aveva fissato per il mese di ottobre l'inizio della Beta pubblica di Project XCloud: a quanto pare, qualcosa si sta finalmente muovendo, poiché mentre vi scriviamo è apparsa l'applicazione Xbox Game Streaming (Preview) su Google Play Store per dispositivi Android.

Stando a quanto è possibile leggere nella descrizione, quest'app consente di trasmettere i giochi su smartphone e tablet Android, via wi-fie o connessione mobile, sia dal cloud di Microsoft Azure (Project XCloud) sia dalla console Xbox One (Xbox Console Streaming). È inoltre obbligatorio l'utilizzo di un controller Bluetooth compatibile, come Xbox Wireless Controller with Bluetooth. L'applicazione può essere reperita a questo indirizzo.

La prima delle due funzionalità, Project XCloud, può essere testata solamente su esplicito invito da parte di Microsoft, mentre Xbox Game Streaming verrà reso disponibile ai membri Insider dapprima in alcuni mercati selezionati, come Stati Uniti d'America, Regno Unito e Corea del Sud, e solo successivamente in altri paesi come l'Italia.

Non sappiamo quando prenderà ufficialmente il via il testing dei due servizi secondo le modalità sopra riportate, ma nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di scoprire i requisiti di rete di Xbox Console Streaming in ambito casalingo.