Project xCloud arriva in Italia! Ecco come accedere al game streaming di Microsoft

Le alte sfere della divisione Xbox di Microsoft annunciano le tempistiche e le modalità di accesso alla piattaforma in game streaming di Project xCloud in Italia.

I primi inviti alla versione in preview di Project xCloud sono già stati inviati oggi in diversi Paesi europei, come Germania, Francia e Paesi Bassi. Dalla prossima settimana, gli inviti saranno estesi anche ai giocatori in Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna, Svezia e, finalmente, in Italia.

A tal proposito, la dirigente di Microsoft a capo del team che sta lavorando su Project xCloud, Catherine Gluckstein, spiega che "in collaborazione con il team di Microsoft Azure, stiamo monitorando attivamente l’impatto del COVID-19 sulle prestazioni di internet in Europa Occidentale e crediamo di poter procedere con il lancio dell’anteprima di Project xCloud all’interno della regione in maniera responsabile, utilizzando misure graduali".

In calce alla notizia trovate il link al sito a cui registrarsi per poter partecipare alla preview di Project xCloud in Italia e negli altri 10 Paesi dell'Europa Occidentale interessati da questa nuova fase di rollout del servizio in game streaming di Microsoft.

Chi desidera accedere a questo programma di Beta italiana di Project xCloud deve però soddisfare i requisiti fondamentali illustrati dalla casa di Redmond, ossia quelli di possedere un account Microsoft con un gamertag Xbox, uno smartphone o tablet con sistema operativo Android 6.0 o superiore dotato di Bluetooth versione 4.0, un controller wireless per Xbox One abilitato per il Bluetooth e un accesso veloce alla rete internet a banda larga tramite Wi-fi (preferibilmente 5Ghz) o con una connessione dati mobile che supporti la velocità di download di 10Mbps.