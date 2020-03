Project xCloud: in arrivo il supporto e l'applicazione per PC?

Project xCloud di Microsoft potrebbe arrivare presto anche su PC come sembra confermare l'immagine di un utente Reddit che si dice vicino al capo di Xbox, Phil Spencer, in cui compare la strana dicitura "Xbox Game Streaming (Test App)".

Al momento Project xCloud è disponibile in versione beta solo sui dispositivi mobile Android e iOS. Nell'immagine pubblicata da un utente Reddit compare però quella che potrebbe essere un'applicazione di test per PC probabilmente limitata all'uso interno e denominata Xbox Game Streaming (Test App). L'applicazione al momento non è disponibile al pubblico ma potrebbe essere già nelle mani degli sviluppatori e degli addetti ai lavori di casa Microsoft. Attualmente xCloud, nelle versioni mobile, è limitato alla risoluzione di 720p e sarà interessante vedere come verrà potenziato il servizio su un eventuale schermo per desktop o per laptop.

In ogni caso, Xbox ha promesso di parlare del suo servizio in streaming xCloud durante le prossime live programmate in sostituzione degli eventi riservati al GDC. Le dirette di Game Stack Live si svolgeranno tra il 17 e il 18 marzo e Microsoft potrebbe svelare alcune sorprese proprio su Project xCloud. Intanto la versione xCloud per Android si è aggiornata con nuove interessanti funzioni.