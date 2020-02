Project xCloud: in arrivo il supporto ai giochi PC?

Sembra che il ventaglio di possibilità offerte da Project xCloud, l'interessante tecnologia di gaming in streaming targata Microsoft, stia per ampliarsi grazie ad una nuova funzionalità.

Stando infatti alle parole di Brad Sams, giornalista di Thurrot, il colosso di Redmond vorrebbe realizzare qualcosa di molto simile a GeForce Now di Nvidia, permettendo ai propri utenti di utilizzare il proprio PC come server per poi giocare da remoto su altri dispositivi come console, smartphone o tablet.

Ecco di seguito le parole di Sams:

"Microsoft sta lavorando su una tecnologia estremamente simile a quella di GeForce Now ed è in dirittura d'arrivo. Credo che l'annunceranno a breve. So solo che Microsoft possiede la tecnologia adatta per giocare un titolo su PC e trasmetterlo tramite xCloud a qualsiasi dispositivo in vostro possesso."

L'annuncio potrebbe quindi essere imminente e non è da escludere che il suo arrivo possa essere previsto proprio entro la fine dell'anno. Sappiamo infatti che Microsoft è intenzionata a portare Project xCloud su Windows 10 e altri dispositivi nel corso del 2020 ed è probabile che anche questa particolare funzionalità stia per arrivare sui nostri PC.

Sapevate che di recente la libreria di Project xCloud si è ampliata grazie all'arrivo di Journey to the Savage Planet, A Plague Tale Innocence e altri giochi?