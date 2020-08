Project xCloud: ecco come accedere alla Open Beta su Android

A partire dalla giornata di oggi, Microsoft ha finalmente reso disponibile l’open beta della sua piattaforma di cloud gaming, xCloud, gratuita per tutti coloro che possiedono un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Per accedere alla open beta dovrete soddisfare alcuni requisiti di base fondamentali, ovvero possedere uno smartphone o tablet con sistema operativo Android, l’unico a supportare xCloud attualmente, dopo il rifiuto di Apple a portarlo su dispositivi iOS, ed essere abbonati al servizio di Xbox Game Pass Ultimate. Nel caso non aveste un abbonamento attivo, vi ricordiamo che i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare un mese di abbonamento al servizio al prezzo speciale di 1€, invece di 12,99€ (ricordate però che al termine del primo mese di prova si attiverà la fatturazione automatica al prezzo standard).

Dopo esservi assicurati di avere tutto ciò che vi serve per accedere alla beta, entrate nel Play Store di Google e scaricate l’applicazione Xbox Game Pass Beta. Una volta installata, effettuate l’accesso utilizzando il vostro account Microsoft sul quale è attivo l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, dopodiché l’applicazione dovrebbe mostrarvi la possibilità di selezionare, tra le varie piattaforme, il Cloud.

Fatto ciò verrete reindirizzati alla home di Project xCloud, dove potrete visualizzare la lista dei giochi disponibili, che annovera un totale di 39 titoli, che verranno aumentati progressivamente sia prima che dopo l’uscita del servizio sul mercato. All’interno della open beta possiamo trovare le principali esclusive Microsoft, come Halo 5: Guardians, Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, Gears 5 e i due Ori, ma anche molti giochi multipiattaforma, come ad esempio A Plague Tale: Innocence. Nonostante sappiamo che la lista di titoli disponibili continuerà ad aumentare sia prima del lancio che dopo, questi potrebbero comunque continuare ad essere differenti dal catalogo principale di Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che la data di uscita definitiva per il servizio di cloud gaming della casa di Redmond è fissata per il prossimo 15 settembre.