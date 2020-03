Project xCloud: ecco come funzioneranno i controlli touch e il ridimensionamento dei testi

Il beta tester di Project xCloud conosciuto su Twitter come Idle Sloth ha illustrato alcune delle novità che interesseranno il programma in game streaming della divisione Xbox di Microsoft con il prossimo update, come la riconfigurazione dei controlli touch.

In base alle indicazioni fornite dall'utente, i programmatori della casa di Redmond hanno deciso di dedicare l'aggiornamento di metà marzo dell'applicazione per sistemi mobile di Project xCloud all'introduzione di controlli touch configurabili.

Come mostrato da Idle Sloth nelle schermate esplicative riprese dall'app in beta testing di xCloud, la riconfigurazione dei controlli touch permetterà agli utenti e ai singoli sviluppatori di reimpostare liberamente i diversi elementi del layout del controller virtuale, garantendo così la più ampia compatibilità e fruibilità nei diversi videogiochi accessibili in cloud.

Di particolare interesse è anche l'aggiunta, da parte di Microsoft, di un'opzione per modificare la grandezza dei testi nei giochi per renderli più leggibili su schermi di ridotte dimensioni come quelli degli smartphone.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che Microsoft sta trasferendo i blade server di Project xCloud su Xbox Series X, in previsione del lancio ufficiale del servizio in game streaming e del suo definitivo approdo su sistemi iOS e Android, così come su PC e, da Natale 2020, su Xbox Series X.