Project xCloud: dalla GDC foto sui data center Microsoft, layout e comandi touch

Direttamente dalla Game Developers Conference 2019, il palcoscenico su cui Google ha presentato Stadia, la sua piattaforma di gaming in streaming, ecco arrivare la diretta risposta di Microsoft con Project xCloud.

Così come Stadia, anche Project xCloud sarà mirato a diffondere il gaming basato sullo streaming, tramite cui è possibile virtualmente portare ogni gioco su qualsiasi dispositivo munito di uno schermo.

Alcuni scatti apparsi su ResetEra ci rivelano quindi alcuni dettagli sul progetto di Microsoft. Come potete osservare in calce alla notizia, il colosso di Redmond ha mostrato ai partecipanti della GDC 2019 la mappa dei data center su cui xCloud porrà le sue fondamenta per portare il gaming in streaming sui dispositivi degli appassionati. Le postazioni sono presenti in tutti i Continenti, ma abbiamo una prevedibile maggiore diffusione in America e in Europa.

Le altre immagini che vi abbiamo riportato, invece, mostrano come il layout di xCloud, nonché i comandi touch utilizzati di gioco in gioco, saranno ampiamente personalizzabili dagli sviluppatori, a seconda delle specifiche esigenze dei singoli titoli e del livello di ergonomia e intuitività generale che si intende proporre ai fruitori.

Un ultimo scatto, infine, mostra come gli utenti di xCloud connessi ai data center di Microsoft avranno l'opportunità di giocare insieme in multiplayer online, si presume anche da dispositivi differenti fra loro. Ricordiamo che Project xCloud andrà in Public Test a fine 2019.