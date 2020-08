Project xCloud su device Apple: c'è speranza per il supporto a sistemi iOS?

Dopo una lunga e intensa fase di test del servizio, Microsoft ha scelto di incrementare ulteriormente la presenza di Project xCloud all'interno della propria strategia di crescita.

È infatti notizia recente il fatto che il servizio di gioco in streaming sarà presto disponibile per il pubblico grazie a un'intrigante iniziativa. A partire dal prossimo settembre, Project xCloud sarà incluso in Xbox Game Pass Ultimate, servizio della Casa di Redmond che include le versioni console e PC di Xbox Games Pass, oltre all'abbonamento a Xbox Live Gold. L'autunno vedrà dunque arricchirsi ulteriormente la portata dell'offerta, con l'upgrade che sarà disponibile su dispositivi Android in 22 Paesi, tra cui anche l'Italia.

Al momento, nessuna novità ufficiale ha invece coinvolto il supporto di Project xCloud a dispositivi iOS. Su questo fronte, tuttavia, le ultime notizie non sembrano essere particolarmente incoraggianti. Ne riferisce la redazione di Windows Central, che riporta alcuni aggiornamenti sul processo di beta testing del servizio su device Apple. Lanciata con un unico gioco, la beta di xCloud non avrebbe ricevuto grandi aggiornamenti nel corso di un periodo di 6 mesi, con un coinvolgimento di soli 10.000 partecipanti. Inoltre, si prosegue, i test si sarebbero arrestati nella data odierna: il 5 agosto, a causa dell'assenza di aggiornamenti, la beta App di Project xCloud sarebbe automaticamente giunta a scadenza. L'accesso ad essa da iOS sarebbe dunque attualmente impossibile.



Mentre Microsoft ha presentato la partnership tra Samsung e Project xCloud, per maggiori informazioni sul destino del servizio su piattaforme Apple non resta altro da fare che attendere eventuali aggiornamenti ufficiali da parte della stessa Casa di Redmond.