Project xCloud disponibile in Italia: in video tutti i dettagli sul servizio

Nel corso degli ultimi giorni anche gli utenti italiani hanno finalmente avuto l'opportunità di toccare con mano le potenzialità di Project xCloud, l'interessante servizio di gaming in streaming del colosso di Redmond. Scopriamo in un nuovo video tutte le principali caratteristiche che contraddistinguono questo servizio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Project xCloud è il servizio in diretta concorrenza con Google Stadia grazie al quale è possibile giocare con i titoli Xbox su qualsiasi smartphone o tablet (Android e iOS) in streaming, ovvero tramite connessione internet senza necessità di installare i giochi sull'hardware sul quale stiamo giocando. Attualmente i giochi disponibili nella beta del servizio non sono tantissimi e Microsoft sta costantemente ampliando il catalogo con nuovi titoli.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le caratteristiche del servizio e l'esito dei nostri test su vari dispositivi, vi invitiamo a leggere sulle nostre pagine un lungo articolo d'approfondimento su Project xCloud.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi ricordiamo che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno usufruire in maniera del tutto gratuita di Project xCloud, il che rende il servizio Microsoft ancor più interessante.