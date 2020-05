Project xCloud: la fase Beta parte oggi anche in Italia

Inizia oggi in Italia e in altri 7 paesi dell’Europa Occidentale (Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia) la spedizione dei primi inviti per accedere alla preview di Project xCloud.

L’estensione dell’anteprima conferma l’impegno di Xbox per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere alla tecnologia di Microsoft e contribuire a dar vita al futuro del game streaming.

Requisiti Project xCloud

Un Account Microsoft e un Xbox gamertag

Uno smartphone o tablet Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive con Bluetooth versione 4.0

Un controller wireless per Xbox One abilitato per il Bluetooth

Accesso a Wi-Fi o connessione dati mobile che supporti una velocità di download di 10Mbps, simile al video streaming. Se si utilizza una connessione Wi-Fi, si consiglia una connessione a 5Ghz

Dal sito di Xbox è possibile registrati alla Preview di Project xCloud a patto di soddisfare i requisiti elencati qui sopra. Tra i giochi disponibili su Project xCloud troviamo A Plague Tale Innocence, Battle Chasers Nightwar, Borderlands The Handsome Collection, Brothers A Tale of Two Sons, Darksiders 3, Devil May Cry 5, Felix the Reaper, Halo 5 Guardians, Halo The Master Chief Collection, Hellblade Senua's Sacrifice, Tekken 7 e Vampyr solamente per citarne alcuni.